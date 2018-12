Morreu Miúcha, cantora e irmã de Chico Buarque

Morreu a cantora e compositora brasileira Miúcha, irmã de Chico Buarque, ex-mulher de João Gilberto e mãe de Bebel Gilberto. A artista de 81 anos enfrentava um cancro e tinha sido internada este mês num hospital no Rio de Janeiro devido a complicações relacionadas com a doença, noticia o jornal O Globo.

Era filha do historiador e jornalista Sérgio Buarque de Holanda e da pintora e pianista Maria Amélia Cesário Alvim. Editou 14 álbuns ao longo de uma carreira de mais de 40 anos.

Miúcha, nome pelo qual era conhecida Heloísa Maria Buarque de Holanda, nasceu no Rio de Janeiro a 30 de Novembro de 1937 e mudou-se para São Paulo aos oito anos. Iniciada cedo na música, chegou a formar uma banda com os irmãos na infância e aprendeu a tocar guitarra com Vinicius de Moraes. Nos anos 1960, estudou História da Arte em Paris, na École du Louvre, e casou com João Gilberto em Nova Iorque, depois de se terem conhecido em Roma.

Iniciou a carreira artística em 1975 ao participar no disco The best of two worlds, de João Gilberto e Stan Getz. Em 1979, gravou com Tom Jobim o álbum Miúcha & Tom Jobim. O último disco, Miúcha ao vivo no Paço Imperial, foi editado em 2015.

Foi precisamente em 2015 que a artista esteve pela última vez em Portugal, numa actuação no Festival Literário Internacional de Óbidos, onde homenageou Vinicius de Moraes ao lado de Georgina, filha do poeta.

