Miley Cyrus responde aos rumores de casamento com Liam Hemsworth com fotografias

Há dez anos que estão juntos. Já estiveram noivos, separaram-se e voltaram a estar noivos anos depois. E agora, tudo indica, terão casado. Miley Cyrus publicou na quarta-feira fotografias de vestido de noiva, abraçada a Liam Hemsworth, aparentemente conformando os rumores de que as duas estrelas teriam casado no fim-de-semana.

Numa das descrições no Instagram Miley escreveu apenas uma data ("12.23.18"), indicando que a cerimónia terá acontecido a no domingo, um dia antes da véspera de Natal. Partilhou ainda no Twitter um vídeo a dançar ao som de Uptown Funk, de Bruno Mars.

Cyrus e Hemsworth conheceram-se há dez anos, a propósito da gravação do filme A Melodia do Adeus, uma adaptação do livro do mesmo nome de Nicholas Sparks (The Last Song, no original). Em 2012, anunciaram o noivado, mas separaram-se logo no ano seguinte. Em 2015, voltaram a aparecem juntos em fotografias e acabaram por confirmar que estavam novamente juntos. No Twitter, Nicholas Sparks respondeu a uma das publicações de Miley Cyrus, dando os parabéns ao casal e escrevendo "isto deixa-me tão feliz".

A casa onde os dois vivam juntos, em Malibu, foi destruída pelos fogos que afectaram a Califórnia, em Novembro. Ambos partilharam então nas redes sociais fotografias dos destroços, motivando as pessoas a doarem a diferentes organizações de apoio às vítimas dos fogos de Woolsey. "Passei o dia ontem em Malibu e foi incrível ver a comunidade a juntar-se e [as pessoas] a ajudarem-se umas às outras de qualquer forma como possível", escreveu o actor.

Cyrus apareceu no final da semana passada num sketch de Jimmy Fallon, para cantar uma versão actualizada do clássico de Natal Santa Baby, afirmando que a canção insinuava que a sua intérprete pede presentes ao Pai Natal em troca de se envolver com o mesmo. Na sua versão feminista, recusa os presentes, pedindo antes igualdade salarial e que não lhe apalpem o rabo no trabalho. Esteve também no programa Saturday Night Live, para reinterpretar Happy Xmas (War Is Over) — de John Lennon —, ao lado de Mark Ronson.

