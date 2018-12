Marcelo veta diploma do Governo sobre o tempo de serviço dos professores

O Presidente da República vetou, nesta quarta-feira, o diploma do Governo que apenas previa a contabilização de cerca de três dos mais de nove anos em que o tempo de serviço dos professores esteve congelado. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o executivo está obrigado a cumprir o que se encontra determinado no Orçamento do Estado (OE) para 2019 e abrir, assim, novas negociações com os sindicatos de professores.

O veto presidencial a um diploma do Governo é absoluto. Ou seja, o executivo é obrigado a deixá-lo cair ou a introduzir as alterações propostas pelo Presidente da República, que neste caso não foram apresentadas.

Numa nota enviada à comunicação social pelo gabinete do primeiro-ministro, o Governo fez saber que “lamenta o facto de os educadores e os professores dos ensinos básico e secundário não poderem ver contabilizados já a partir de 1 de Janeiro de 2019 os dois anos, nove meses e 18 dias”, de tempo de serviço congelado. E anuncia que “aguardará assim a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2019 para iniciar um novo processo negocial com as estruturas sindicais representativas dos educadores e dos professores dos ensinos básico e secundário”.

Marcelo justificou o veto com o facto de a matéria que consta do diploma do Governo (a recuperação do tempo de serviço congelado) deve ser “objecto de processo negocial” com os sindicatos, conforme determina a Lei do Orçamento do Estado para 2019. Por essa razão, o Presidente decidiu remeter este decreto-lei, “sem promulgação, para que a partir de 1 de Janeiro de 2019 “seja dado efectivo cumprimento ao disposto no artigo 17.º” do novo OE.

Este artigo foi incluído no OE por proposta do PSD, que contou com os votos favoráveis de todos os outros partidos à excepção do PS. É igual a um que já constava no Orçamento do Estado para 2018 com o mesmo objectivo: obrigar o Governo a negociar a contabilização do tempo de serviço dos professores, um cenário que este inicialmente tinha excluído.

O processo negocial iniciou-se em Dezembro de 2017 e foi dado oficialmente por concluído em Setembro passado. Sem acordo. O Governo decidiu contudo voltar a chamar os sindicatos de professores depois de o Parlamento ter aprovado o OE para 2019. Aconteceu no início deste mês com o Executivo a apresentar a sua proposta de sempre e a justificar este regresso à mesa negocial com a obrigação de negociar incluída no OE para 2019.

Marcelo avisou agora que esta alegação não pode ser tida em conta porque estes "passos negociais foram dados antes da entrada em vigor" do novo orçamento, que só foi promulgado por Belém na semana passada. Este é o 11.º veto de Marcelo e o terceiro a ser dirigido a um diploma do Governo.

"Governo na ordem"

O Presidente da República "pôs o Governo na ordem, ignorando o simulacro negocial que este fez há menos de duas semanas", comentou entretanto a deputada do CDS Ana Rita Bessa, frisando que está agora "totalmente do lado" do Executivo a responsabilidade de encontrar uma solução que seja "sustentável financeiramente e que promova o entendimento".

Também o Bloco de Esquerda e o PCP já aplaudiram a decisão do Marcelo. Em declarações à SIC, a deputada do BE Joana Mortágua disse que foi aberta agora "uma nova oportunidade de negociação", competindo ao Governo adoptar desta vez uma "postura séria". "Se foi possível chegar a bom porto nas negociações nos Açores e na Madeira, também o será aqui", considerou a dirigente bloquista, insistindo que a base para qualquer negociação terá de ser a da recuperação integral do tempo de serviço que esteve congelado.

O deputado do PCP António Filipe insistiu que para cumprir o que está consagrado no OE, conforme determinado também por Marcelo, as negociações terão apenas de incidir "sobre o prazo e o modo em que se fará a recuperação", já que a sua contagem integral está garantida pela Lei do Orçamento do Estado para 2019, como também estaria no de 2018.

Só que a sua redacção, que voltou agora a ser reproduzida, deu azo a várias interpretações, numa disputa que se prolongou até agora: o Governo sempre defendeu que o estipulado no OE de 2018 não implica a contagem integral de todo o tempo de serviço que esteve congelado. Daí ter aprovado a recuperação de apenas cerca de três anos dos mais de nove em que as carreiras estiveram congeladas (2005-2007 e 2011-2017). E os sindicatos e os partidos à esquerda do PS sempre insistiram que o que ficou consagrado no OE de 2018 não deixa margens para dúvidas de que só o modo e o prazo para a recuperação estariam em negociação.

Para o líder da Federação Nacional da Educação, João Dias da Silva, a Assembleia da República não deixou agora dúvidas de que são apenas estas as componentes a serem objecto de negociação. "Ao ter de repetir a norma no OE para 2019, o Parlamento foi claro no entendimento que o Governo não a cumpriu durante este ano", disse ao PÚBLICO. E por isso, acrescentou, as instrução que a AR deu ao executivo não deixa margem para dúvidas: o que tem de ser negociado é o prazo e o modo da recuperação.

E se o Governo apresentar a mesma proposta? "Estará a mostrar uma desconsideração total pelo Parlamento, correndo o risco de ficar ainda mais isolado do que já está", respondeu Dias da Silva.

"No limite do esforço financeiro"

A questão da contabilização do tempo de serviço congelado para efeitos de progressão na carreira tem estado no centro de uma disputa entre Governo e professores que se arrasta há mais de um ano, sem que qualquer das partes tenha mudado a sua posição. Os sindicatos têm insistido que não aceitarão outra solução que não seja a contabilização dos nove anos, quatro meses e dois dias em que o tempo de serviço esteve congelado. E o Governo não abdicou da proposta que apresentou no final de Fevereiro passado, com vista à recuperação de apenas dois anos, nove meses e 18 dias.

A versão do diploma que seguiu para Belém foi aprovada pelo Governo a 20 de Dezembro passado. Na altura, o ministro da Educação frisou, em conferência de imprensa, que a recuperação de dois anos, nove meses e 18 dias está “no limite do esforço financeiro que o país pode fazer”.

Segundo o Governo, esta solução “permite mitigar os efeitos” do tempo em que as carreiras estiveram congeladas (mais de nove anos), “sem comprometer a sustentabilidade orçamental”.

A versão inicial deste diploma foi aprovada pelo Governo no princípio de Outubro, tendo recebido depois os pareceres negativos das Assembleias Legislativas Regionais de Açores e Madeira. Tanto numa região como noutra os professores vão ver contabilizado todo o tempo de serviço prestado durante o período de congelamento das carreiras.

