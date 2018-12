Acidente com dois feridos levou ao corte de trânsito no IC1

O trânsito foi restabelecido ao início da tarde desta quarta-feira no IC1 em Ourique (Beja), depois de ter estado cortado algumas horas devido a uma colisão que provocou um ferido grave e outro ligeiro, segundo a GNR.

Fonte da força de segurança disse à agência Lusa que o choque entre um automóvel e um veículo pesado de mercadorias, sem carga, ocorreu cerca das 10h, ao quilómetro 677 do Itinerário Complementar (IC) 1, perto de Aldeia de Palheiros, no concelho de Ourique, distrito de Beja, obrigando ao corte da via em ambos os sentidos.

PUB

O ferido grave, uma mulher de 27 anos que viajava no veículo ligeiro de passageiros, foi transportada num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para as urgências do hospital de Faro, no Algarve, referiu a mesma fonte.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Segundo os bombeiros e GNR, o acidente provocou ainda um ferido ligeiro, que viajava no camião.

PUB

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Ourique, INEM e GNR.

Notícia actualizada às 15h17. O trânsito foi reaberto

PUB