Homem suspeito de traficar droga na região Centro ficou em prisão preventiva

Um homem ficou em prisão preventiva depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária do Centro por suspeita de tráfico de estupefacientes, tendo-lhe sido apreendida droga no valor superior a 1,5 milhões de euros.

Em comunicado, nesta quarta-feira, a Directoria do Centro refere que, "no seguimento de diligências realizadas, foi possível apurar que o suspeito, a residir na zona centro do país, se dedicava à produção e comercialização de produtos estupefacientes".

Na sequência de buscas efectuadas, foram apreendidas na posse do detido avultadas quantidades de produtos estupefacientes, que dariam para a composição de centenas de milhares de doses individuais.

Segundo a PJ, entre os produtos apreendidos estão 43,785 kg de haxixe, 22,740 kg de ecstasy, 12,320 kg de liamba, 0,125 kg de cocaína e 9,384 kg de selos de LSD.

"A droga apreendida, que em grande parte teria por destino o mercado internacional, caso tivesse chegado aos circuitos ilícitos de distribuição, renderia um valor superior a um milhão e meio de euros", lê-se no comunicado.

Na posse do suspeito, de 29 anos e nacionalidade estrangeira, estava ainda diverso material utilizado para cultivo, produção, pesagem e embalamento de produtos estupefacientes, bem como várias armas ilegais.

