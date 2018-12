Homem detido em Lisboa depois de agredir polícia e tentar roubar num café

Um homem, de 20 anos, foi detido pela PSP depois de agredir uma agente que o interceptou quando tentava roubar algumas pessoas que estavam na esplanada de um café, na baixa de Lisboa, informou nesta quarta-feira aquela força policial.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o homem, estrangeiro, tinha sido inicialmente interceptado e autuado por "venda ambulante ilícita", na estação de metro da Baixa-Chiado, no âmbito de uma acção de fiscalização da Divisão de Segurança a Transportes Públicos.

Depois de causar alguns distúrbios dentro da estação do metropolitano, o homem foi conduzido ao exterior da mesma por duas agentes da PSP, tendo depois tentado "furtar os bens pertencentes" a algumas pessoas que se encontravam na esplanada de um café à saída da estação.

Suspeitando do comportamento do homem, as agentes da PSP seguiram o homem, tendo conseguido interceptá-lo.

"Assim que foi abordado desferiu um soco na agente que o abordou. Com o auxílio da segunda polícia, o mesmo foi manietado, imobilizado e algemado, procedendo assim à sua detenção", esclarece a PSP em comunicado.

O homem, já com antecedentes criminais, foi notificado para primeiro interrogatório judicial, no Campus de Justiça, em Lisboa, para aplicação da medida de coação, tendo o processo baixado a inquérito judicial.

