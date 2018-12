A montanha pariu um rato

Vivemos tempos tumultuosos, imprevisíveis, tensos e violentos.

Os últimos anos têm-nos mergulhado coletivamente em períodos de incerteza política, com o crescimento do populismo e de movimentos populistas. O equilíbrio conseguido ao longo de décadas pela representação popular em movimentos e agrupamentos políticos organizados descamba um pouco por toda a Europa, alimentado por sentimentos nacionalistas. Um perigo...

O fenómeno das redes sociais, nas quais o fraco se faz forte, o pequeno se engrandece e o perigo oportunista se faz oportunidade, trouxe-nos a consciência política sem filtros, é verdade, mas também a contestação desorganizada, desinformada e o lastro para o surgimento de movimentos de protesto violento que nada mais desejam senão o caos e o tumulto, sem nenhuma exigência em particular, que não seja espalhar a violência.

De vez em quando surgem movimentos sociais espontâneos de contestação, todos eles legítimos, como o dos “coletes amarelos” que parou a França com um conjunto de exigências específico da classe que lhe deu origem. Mas logo o movimento, genuíno, se viu contaminado pelos oportunistas dos extremos e do tumulto, e a França viu-se assolada por uma onda de destruição, de pilhagem e de caos. E vimos Paris em completo estado de sítio só possível controlar com uma intervenção musculada da polícia, como há muito não se via.

A comunicação social mostrava o desenvolvimento do caos, os resultados da contestação, os avanços e recuos políticos... mas nas redes sociais surgiam movimentos sem forma nem rosto a desejar o mesmo para Portugal.

Extrema-direita!, disse-se na comunicação social. E o medo instalou-se! O medo de vermos a irracionalidade tomar conta das nossas ruas em pleno período natalício, a certeza de que o perigo oportunista se aproveitaria dos movimentos de contestação mais moderados. Marcaram-se eventos nas redes sociais: Portugal teria a sua versão dos “coletes amarelos” no dia 21 de Dezembro.

E depois? Depois foi o que se viu, um punhado de homens e mulheres mobilizados por exigências diversas, variadas e dispersas. Exigiam tudo e o seu contrário. Sem qualquer expressão numérica nem tão pouco, presumo, a noção racional de que, por sua conta, todos os meios e recursos de segurança nacional estiveram na rua, de que centenas de pessoas ficaram em casa por receio de não conseguirem chegar aos seus trabalhos... enfim, a incongruência na sua plenitude, a coberto das câmara de televisão e outros meios de comunicação. As televisões anunciavam a existência de extremistas infiltrados e mostravam em directo o desenrolar de um fiasco, e os que se poderiam mobilizar ao logo do dia ficaram em casa.

Vou abster-me de tentar compreender o que falhou neste anunciado caos em vésperas de Natal, deixo isso para os especialistas. Mas não deixa de ser engraçado o episódio da rotunda do Marquês de Pombal, que ficará com certeza para os registos da nossa história como a crónica de um acto falhado.

Podemos, pelo menos, celebrar o Natal em ambiente sereno como deve ser, mais dispostos a pensar nos outros e a semear a concórdia. Podemos ainda refletir, no dia de hoje, o futuro que se pretende amanhã e dele participar de forma cívica, organizada e construtivamente.

Por ultimo, desejar a todos e todas Festas Felizes e aproveitemos a quadra festiva para cimentar a construção da ideia de liberdade, da paz de espírito e do respeito democrático pelo outro.

A autora escreve segundo o novo Acordo Ortográfico

