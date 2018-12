2019 - ano de viragem para a UE?

2019 será ano de viragem para a União Europeia. Por muito mais do que encolher com o “Brexit” - que ainda quero crer possa evitar-se com um segundo referendo. Aí, 2019 poderia acabar por significar viragem para a regeneração da Europa.

Mas em que sentido iremos, realmente, não sei. Tudo vai depender dos resultados das eleições para o Parlamento Europeu (PE). Basta pensar na “pasokização” do PSF (Partido Socialista Francês), na casa dos 20% por que anda o SPD (Partido Social Democrata) na Alemanha e no reforço para cima de 30% da Lega do fascista Salvini em Itália - é de arrepiar o que pode vir a ser a composição do PE no próximo mandato! E, por arrasto, do que pode ser a próxima Comissão Europeia... e não só. A correlação de forças no PE determinará também outros cargos de topo - as presidências do Conselho Europeu, do Banco Central Europeu e o/a Alto/a Representante para a Política Externa e de Segurança Comum.

Tomara que o Conselho Europeu, quanto antes, acordasse e agisse. Face às forças extremistas e nazi-fascistas que cavalgam o descontentamento, a desconfiança e os medos dos europeus, vão os governos continuar na trajectória cega e surda às consequências sociais e políticas do neo-liberalismo desenfreado que enfraqueceu a União, os Estados e sub-financiou a governação democrática nas últimas décadas? Ou, à 23a. hora, finalmente em modo do alarme, aprovam um quadro financeiro multianual e um orçamento europeu com suficientes recursos próprios para lançar um urgente programa de coesão económica, social, territorial, de criação de emprego e de convergência na zona euro?

Para isso precisam de reconhecer que a fiscalidade tem que ter uma dimensão europeia, para defender o Mercado Único do “dumping fiscal” e fazer as multinacionais, plataformas digitais e indústrias poluentes pagarem impostos. Para pararem de sobrecarregar as PMEs e os cidadãos que os pagam e pagam a destruição de emprego que vem com a globalização e a evolução tecnológica. Justiça fiscal é a reivindicação primeira dos “coletes amarelos” em França e não por acaso: desigualdade e injustiça destroem a confiança em governantes e instituições, incluindo partidos políticos.

Mas os governantes têm feito “ouvidos de mercador”, apesar de sucessivos escândalos revelarem como o sector financeiro, neoliberalmente desregulado, desaguou nos “offshores” a incentivar fraude e evasão fiscal, corrupção, branqueamento de capitais e crime organizado. Como explicar que os ministros das finanças da UE tenham travado a proposta da CE para reformar o IVA, para não continuarem a deixar que a “fraude carrocel” desvie cerca de 50 mil milhões de euros por ano - ou seja, quase 1/3 do orçamento anual da UE! - para mafias e grupos criminosos, incluindo terroristas? Como aceitar que o governo alemão se arrogue dar lições de moral e governação, enquanto deixa o Deutsche Bank, o CommerzBank e outros bancos lavar somas colossais ao serviço de cleptocratas de várias latitudes? Ainda este mês o Ministro das Finanças alemão - do SPD, mas contraditando o programa dos socialistas europeus - travou a proposta da CE, apoiada pelo PE (e pela França), para taxar as multinacionais do digital...

Governos que não entendam que justiça fiscal é questão elementar de democracia e de governação (sem receitas não há serviços públicos, nem sequer há Estado) não vão conseguir também canalizar recursos para a obrigação primordial de garantir segurança e defesa aos cidadãos.

Entramos 2019 de luto por mais um ataque terrorista, que golpeou Estrasburgo em plena sessão do PE. Estamos diante de desafios que nenhum país sozinho consegue enfrentar: do combate ao terrorismo ao imperativo do desenvolvimento sustentável para erradicar a pobreza, fazer face às alterações climáticas e gerir movimentos migratórios; passando pela ciber-resiliência, numa era em que tudo, incluindo a segurança de infraestruturas críticas, das fronteiras externas e das comunicações, depende de tecnologia digital. Mais do que nunca precisamos da União Europeia, com capacidade de decisão e recursos adequados.

Vivemos um tempo ao arrepio da História, em que o Presidente dos EUA diz obsoleta a NATO, maldiz a UE, trata de obsequiar regimes autoritários e repressivos, põe em causa o acordo para impedir o programa nuclear iraniano e anuncia uma repentina retirada de tropas da Síria e do Afeganistão, entregando aliados regionais. De que mais precisam os europeus para perceberem que o mundo está perigoso e finalmente passarem a prover à sua autonomia estratégica em segurança e defesa? Por isto também a questão dos recursos fiscais é prioritária na agenda da UE.

Entramos em ano de grandes perigos, com a UE atacada por dentro - no Brexit, no ressurgimento de forças extremistas, nas traições a princípios e valores por governos que atacam o próprio Estado de Direito em ofensivas contra migrantes e refugiados ou contra a independência da justiça e a liberdade de imprensa. E atacada de fora, num mundo desregulado e com cada vez mais focos de tensão e conflito, semeados pelo desatino americano, pela agressividade da Rússia de Putin e pelo projecto hegemónico pézinhos-de-seda da China. Com Trump cada vez mais acossado pela justiça, não é impensável 2019 trazer a sua demissão - aliviava, mas vai custar muito conter os efeitos do desvario. Tudo piora se houver paralisia na UE, incapacitada por rivalidades internas entre Estados Membros. Assim deixaram a Líbia post-Khadaffy transformar-se em santuário de grupos terroristas e traficantes: em 2019 continuará a UE a assobiar para o ar, em negação do perigo que dali a espreita?

Mais que nunca é vital ultrapassar bloqueios no Conselho. É vital haver coragem política para sancionar governos que violem princípios fundadores e os Tratados - como, em diferentes maneiras e graus, já acontece na Hungria, Polónia, Malta, Roménia, Itália...

Vai ser preciso que alguém assuma a responsabilidade de liderar politicamente a União Europeia em 2019. Macron deixou-se “encostar às boxes” pelos “coletes amarelos”. A transição política na Alemanha não ajuda, mas pode trazer novo estilo, mais assumido e consciente da encruzilhada existencial em que se acha a Europa. Uma Alemanha mercantilista, hesitante e relutante não chega, não serve, não salva a União. E salvar a União é salvar a Paz na Europa.

