Trump faz visita surpresa a tropas norte-americanas no Iraque

O Presidente norte-americano Donald Trump aterrou nesta quarta-feira na base aérea de al-Asad, no Iraque, na sua primeira visita a tropas norte-americanas no Médio Oriente. A primeira-dama Melania Trump acompanha o chefe de Estado na deslocação, que não constava da agenda presidencial.

A visita acontece uma semana depois de Trump ter declarado que o Daesh está derrotado e de ter anunciado a retirada das forças norte-americanas da vizinha Síria.

Segue-se também à demissão do secretário da Defesa Jim Mattis, que bateu com a porta logo a seguir ao anúncio da retirada da Síria, em desacordo também com a política de alianças seguida pela Casa Branca (sucede-lhe Patrick Shanahan, até aqui número dois do Pentágono e um antigo executivo da Boeing). E acontece em pleno shutdown do Governo norte-americano, motivado pelo braço-de-ferro entre a Administração e a oposição democrata em torno do financiamento do muro na fronteira com o México.

Trump já tinha visitado militares norte-americanos em missão, em Novembro de 2017, quando se deslocou à Coreia do Sul.

