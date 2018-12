Sismo de 4,8 no Monte Etna provoca pelo menos dez feridos

Um sismo de magnitude 4,8 na escala de Richter a Sicília, em Itália, nesta madrugada. O sismo terá sido provocado pela agitação do Monte Etna, o vulcão mais activo da Europa. Escreve a imprensa italiana que o sismo terá provocado dez feridos ligeiros. Já a agência Reuters opta por não avançar nenhum número concreto, dando conta apenas da existência de "alguns feridos".

O abalo danificou ainda alguns edifícios, acrescenta a Reuters. Na sequência da erupção do vulcão, as cinzas vulcânicas obrigaram à interrupção temporária da actividade do aeroporto de Catânia.

O sismo foi registado às 3h19 locais (2h19 em Lisboa). As autoridades pediram aos habitantes que fugissem rapidamente.

O vulcão do Monte Etna entrou em erupção na segunda-feira. Só nas primeiras cinco horas de intensa actividade vulcânica foram registados mais de 200 abalos sísmicos.

