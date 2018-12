Coreia do Norte condenada a indemnizar pais de Otto Warmbier em 440 milhões de euros

Um juiz federal dos Estados Unidos condenou a Coreia do Norte a indemnizar os pais de Otto Warmbier em 501 milhões de dólares (440 milhões de euros, aproximadamente). O estudante norte-americano de 22 anos esteve detido no país durante ano e meio, sofrendo danos cerebrais profundos que causaram a sua morte em Junho de 2017. É muito pouco provável que os pais do jovem recebam alguma compensação, visto que os dois países não possuem qualquer tipo de relação diplomática formal.

“Estamos agradecidos que os Estados Unidos da América tenham um sistema judicial aberto e justo, para que o mundo consiga ver que o regime dos Kim é legalmente e moralmente responsável pela morte do Otto”, afirmaram os pais do jovem norte-americano. A acção judicial, submetida em Abril, alegava que o estudante foi severamente torturado na Coreia do Norte, sendo devolvido aos Estados Unidos da América cego, surdo e sem qualquer capacidade de comunicação.

“O facto de a Coreia do Norte ter prolongado por mais de um ano a detenção de Otto nestas condições, ao invés de o terem enviado para os EUA para obter tratamento médico, representa a natureza deliberada do tratamento brutal de Otto perpetrado pelo Estado totalitário”, escreveu o juiz Howell, que leu o veredicto na segunda-feira.

Poster rasgado originou detenção

Uma viagem turística de cinco dias transformou-se num pesadelo para o estudante norte-americano. Otto foi detido pelas autoridades norte-coreanas no aeroporto de Pyongyang em Janeiro de 2016, após ter sido acusado de rasgar um poster propagandístico do hotel onde ficou instalado. Poucas semanas após o incidente, o jovem foi sentenciado a 15 anos de trabalhos forçados. É provável que, nos primeiros meses da pena, o norte-americano tenha sofrido as lesões cerebrais que resultariam na sua morte, alega o Juiz Howell.

Foto Pais de Otto elogiaram sistema judicial norte-americano STRINGER/REUTERS

A 13 de Junho de 2017 — sensivelmente ano e meio após a detenção do estudante —, o regime norte-coreano libertou Otto Warmbier e enviou-o de volta para os Estados Unidos. A condição debilitada do jovem chocou o país e os familiares do jovem, que não tinham sido avisados das lesões sofridas durante a detenção na Coreia do Norte. O jovem acabaria por não resistir aos ferimentos, falecendo seis dias após o regresso aos Estados Unidos, com 22 anos.

A sentença de segunda-feira trouxe algum alento aos pais do jovem norte-americano que, desde Junho de 2017, procuraram responsabilizar a Coreia do Norte pela morte do filho.

