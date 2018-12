Abriu no Porto um novo hotel inspirado na filigrana portuguesa

Inspirado na história da filigrana nacional, o novo Pestana Porto – Goldsmith (“ourives”, em inglês) resulta de uma parceria entre a empresa David Rosas, proprietária do edifício e uma referência nacional no segmento de luxo de jóias e de relógios, e o grupo hoteleiro português, que ficará responsável pela gestão do novo 4 estrelas.

A unidade hoteleira abriu portas no dia 21 de Dezembro e resulta da reabilitação e adaptação do edifício Casa Navarro, na Rua do Almada, composto por cinco prédios do século XIX, classificados como património municipal. Ali nasceram 43 quartos, todos com amplas janelas e varanda com vista para a Rua do Almada, para a Torre dos Clérigos ou para a Avenida dos Aliados.

PUB

A panorâmica sobre os telhados da cidade Invicta é partilhada pelo Rooftop Bar, localizado no último piso, onde são servidos os pequenos-almoços e uma carta de cocktails, petiscos e refeições leves ao longo do dia.

PUB

PUB

Pestana Porto - Goldsmith Rua do Almada, 14 – Porto

Tel.: 210 417 160 / 808 252 252 (reservas)

www.pestana.com

No futuro, o hotel deverá integrar igualmente um museu dedicado à filigrana portuguesa, onde se contará a história da arte de trabalhar o ouro e outros metais em finos fios sobrepostos, formando intrincadas peças de joalharia. O museu deverá contar ainda com uma oficina de filigrana, que ficará a cargo da quinta geração da família Rosas, ligada à arte da joalharia desde 1860.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta é a quarta unidade hoteleira gerida pelo grupo Pestana no Porto, a somar ao Pestana Vintage Porto, ao Pestana Palácio do Freixo e ao Pestana Porto – A Brasileira, recentemente inaugurado. Para a cidade, estão ainda previstos dois projectos hoteleiros para os próximos anos – um na Rua das Flores e outro na área do Freixo, junto ao rio Douro.

Os três novos hotéis no Porto fazem parte da carteira de investimentos que o Pestana Hotel Group tinha anunciado em Outubro e que incluem ainda duas unidades em Lisboa, na Rua Braamcamp e junto ao Arco da Rua Augusta, ambos com abertura prevista em 2019.

PUB