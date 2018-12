Wolves empatam com o último no Boxing Day

O Wolverhampton, orientado pelo treinador português Nuno Espírito Santo, empatou (1-1) nesta quarta-feira no reduto do Fulham, que entrou para a 19.ª jornada da Premier League no último lugar.

Os locais adiantaram-se no marcador aos 74', por intermédio do suplente Ryan Sessegnon, mas a formação mais portuguesa de Inglaterra logrou restabelecer a igualdade aos 85', com um tento do marroquino Romani Saiss.

Nos forasteiros, os internacionais lusos Rui Patrício e João Moutinho alinharam os 90 minutos, enquanto Ivan Cavaleiro entrou ao intervalo, Hélder Costa aos 63' e Rúben Vinagre aos 82'. Rúben Neves não saiu do banco.

A primeira parte foi dominada pelos forasteiros e nada mudou na segunda, mas, aos 74', foram os locais a marcar, por Sessegnon, que aproveitou um ressalto, depois de uma defesa incompleta de Rui Patrício, na sequência de um livre.

Em desvantagem, o Wolverhampton ficou em situação ainda mais complicada, mas continuou à procura do golo e conseguiu-o a cinco minutos do final, com Ivan Cavaleiro a centrar da esquerda e Hélder Costa a ganhar na direita, para Saiss encostar.

Com este empate, no primeiro jogo do 'Boxing Day', o Wolverhampton igualou, provisoriamente, o Leicester no nono lugar, com 26 pontos, enquanto o Fulham passou a contar 11, subindo, também à condição, para 19.º e penúltimo.

