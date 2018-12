O Liverpool vai aproveitando a crise do Manchester City

Afinal, o Manchester City está longe de ser um monstro imparável na Premier League inglesa e essa vulnerabilidade voltou a ficar evidente na jornada do Boxing Day. O campeão inglês sofreu nesta quarta-feira a sua segunda derrota consecutiva (a terceira nas últimas quatro jornadas), perdendo no King Power Stadium frente ao Leicester City por 2-1.

Com estes dois desaires, já são seis pontos perdidos nas últimas duas jornadas, e o Liverpool vai aproveitando para ficar ainda mais tranquilo na frente. Os “reds” bateram em Anfield o Newcastle por 4-0 e já levam sete pontos de vantagem sobre os “azuis” de Manchester.

Um golo de Bernardo Silva aos 14’ parecia lançar o City para uma vitória frente aos “foxes”, mas a vantagem durou pouco graças a um golo de Marc Albrighton aos 19’, após cruzamento de Jamie Vardy. E já perto do final, foi o português do Leicester a dar o triunfo ao Leicester City. Aos 81’, na sequência de um canto, Ricardo Pereira apanhou a bola à entrada da área e disparou para a baliza do City, sem qualquer hipótese para Éderson.

Quanto ao Liverpool, que ainda não perdeu esta época, despachou facilmente o Newcastle em casa por 4-0, com golos de Lovres, Salah, Xhaquiri e Fabinho.

A formação orientada por Jurgen Klopp passou a somar 51 pontos, mais seis que o novo segundo classificado, o Tottenham, que também goleou neste Boxing Day, 5-0 em casa ao Bornemouth. O City é apenas terceiro, com 44 pontos.

Quem parece rejuvenescido é o Manchester United, que voltou a ter mais uma vitória robusta com Ole Gunnar Solkskjaer. Os “red devils” triunfaram em Old Trafford por 3-1 sobre o Huddersfield, com dois dos golos a serem marcados por Paul Pogba. Foi a segunda vitória do United com o norueguês que substituiu José Mourinho, depois dos 5-1 ao Cardiff.

