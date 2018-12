Lesão de LeBron James não é grave, confirmam exames médicos

Na noite de terça-feira, a vitória "gorda" dos LA Lakers sobre os Golden State Warriors (127-101) teve sabor amargo para os adeptos californianos: LeBron James, a estrela da companhia, foi obrigado a sair por lesão no terceiro período, devido a uma lesão na virilha. O extremo, com 33 anos, nunca teve uma lesão grave em década e meia de carreira. A preocupação dos adeptos foi, ao que tudo indica, em vão. A ressonância magnética a que o jogador se submeteu na manhã desta quarta-feira revelou que a lesão não é grave e que o basquetebolista poderá voltar em breve à equipa que ocupa o quarto lugar da conferência Oeste.

Com uma publicação no Twitter, o jogador revelou que se "tinha safado", dando a indicação de que o exame médico a que se submeteu esta quarta-feira não mostrou complicações de maior. Os Lakers esperam que o "King" falhe, pelo menos, duas partidas mas o prognóstico mostrou-se bem melhor do que originalmente se pensava.

“Eu e as lesões…nunca me preocupo muito com elas. Fui capaz de andar sem ajuda. Senti um estalido e tentei ver se conseguia esticar algumas vezes e aliviar [a dor], mas tal não foi possível”, afirmou LeBron James após a partida frente aos bicampeões Golden State Warriors, na qual somou 17 pontos, 13 ressaltos e cinco assistências em 21 minutos. “Não sei [se vou falhar um jogo]. Teremos de ver o que a ressonância magnética diz, como me sinto no resto do dia”, finalizou o extremo.

Luke Walton, treinador dos Lakers, ainda sem saber da gravidade da lesão do jogador, aconselhou cautela no regresso de LeBron à competição: “É claro que o queremos de regresso o mais rápido possível, mas também teremos muito cuidado quando o trouxermos de volta”. A próxima partida é disputada na madrugada de sexta-feira em Sacramento, frente aos Kings. LeBron James não fará parte da equipa, aguardando agora luz verde por parte da equipa médica que compõe a equipa sediada na Califórnia.

