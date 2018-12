Djokovic foi o melhor desportista do ano para as agências de notícias europeias

O tenista sérvio Novak Djokovic foi eleito pela terceira vez o desportista europeu do ano pelas 23 agências de notícias da Europa que participaram na eleição promovida pela polaca PAP, cujos resultados foram revelados esta quarta-feira.

Em 2018, o líder do ranking mundial, que já tinha sido distinguido com o melhor europeu pelas agências em 2011 e 2015, venceu o US Open e o torneio de Wimbledon, ambos torneios do Grand Slam, e os Masters 1.000 de Cincinatti e Xangai.

Djokovic venceu a eleição com 145 pontos, mais 13 do que o futebolista croata do Real Madrid Luka Modric, vice-campeão do mundo de selecções, campeão da Europa e do mundo de clubes, e mais 31 do que o britânico Lewis Hamilton, que se sagrou pentacampeão do mundo de Fórmula 1, e a quem sucede neste prémio.

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, que, em 2016 se tornou no primeiro futebolista a ser distinguido com este prémio, não foi além do 19.º lugar, com 20 pontos, também atrás dos franceses Antoine Griezmann, oitavo, com 43, e Kylian Mbappé, 16.º, com 24.

O título de desportista do ano para as agências de notícias da Europa é atribuído desde 1958.

