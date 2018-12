Benfica repudia arremesso de objectos contra autocarro de adeptos em Barcelos

O Benfica repudiou hoje o arremesso de objectos contra um autocarro com adeptos do clube, em Barcelos, no domingo, após a recepção ao Sporting de Braga, na Luz, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol.

"O Benfica lamenta e repudia profundamente o arremesso de objectos contra um autocarro com sócios e adeptos do nosso clube da Casa do Benfica, em Barcelos, quando regressavam de assistir ao último Benfica-Sporting de Braga", lê-se no comunicado do emblema das 'águias'.

Os 'encarnados' golearam os bracarenses, por 6-2, e subiram ao segundo lugar do campeonato, com 32 pontos, menos quatro do que o líder e campeão FC Porto.

"Desde o primeiro momento temos acompanhado a situação do nosso adepto de 25 anos que se encontra no hospital de Gaia", prossegue o Benfica, acrescentando estar a acompanhar também "o trabalho das autoridades para apurar responsabilidades".

O clube lisboeta reafirmou ainda a intransigência para garantir a segurança dos seus adeptos.

