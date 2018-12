Uma prenda de Natal assustadora: Jordan Peele revelou trailer do novo filme

No início deste ano, o comediante Jordan Peele tornava-se no primeiro autor negro a receber o Óscar de Melhor Argumento Original por Foge, a sua estreia também como realizador. O filme foi um fenómeno de análise, impacto crítico e bilheteira e criou, parece, um autor de género (o terror). Us, o seu novo projecto cheio de actores premiados, cujo trailer apareceu em pleno dia de Natal, prossegue essa narrativa.

Lupita Nyong’o e Elisabeth Moss, uma vencedora de um Óscar e uma vencedora de um Emmy, são os dois rostos imediatamente reconhecíveis dos escassos minutos já disponíveis do filme que Peele deve estrear em Março de 2019 e que se encontra agora em fase de pós-produção. Us, que conta ainda com Winston Duke (Black Panther), Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II e Anna Diop nos principais papéis, acompanha uma família com dois filhos que vai passar uns dias na sua casa de praia, conviver com amigos e, claro, encontra uma surpresa assustadora.

Tal como mostra o trailer, os quatro membros da família Wilson e os actores que os interpretam acabam a trabalhar duplamente – encontram os seus duplos aterrorizadores, aos quais também dão corpo, e ali nasce, como disse Jordan Peele, “uma nova mitologia de terror e um novo monstro”. As declarações do actor tornado autor, citadas pelo site IndieWire,​ foram proferidas num encontro com a imprensa e como sempre contam uma história mais profunda sobre os nossos temores sociais.

“Os monstros e as histórias sobre monstros são a nossa melhor forma de chegar às verdades mais profundas e de enfrentar os nossos medos enquanto sociedade”, disse o autor de Foge, tido como importante perspectiva sobre a era pós-racial e as verdadeiras dificuldades raciais da actualidade, com temas como tolerância ou as elites à mistura.

Foge fez 223 milhões de euros de receitas brutas nas bilheteiras de todo o mundo, dos quais pelo menos 144.500 euros foram arrecadados em Portugal, de acordo com números do Instituto do Cinema e do Audiovisual. Foi nomeado para quatro Óscares, entre os quais o de Melhor Filme, e proagonista de algumas das listas de melhores filmes de 2017​.

O sucessor de Foge não quer porém ser sobre a temática racial. “Para mim era muito importante ter uma família negra no centro de um filme de terror”, diz Peele, reflectindo acerca de uma das convenções informais do cinema de terror, o facto de a personagem negra ser sempre uma das primeiras vítimas potenciais. “Mas também é importante assinalar que, ao contrário de Foge, este filme não é sobre raça. É sobre uma coisa que penso ser uma verdade inegável: o simples facto de que somos os nossos piores inimigos”, disse num evento em que mostrou o filme, desta feita citado pela revista Hollywood Reporter.

O trailer de Us foi revelado numa altura em que Foge está disponível em streaming no serviço Netflix, meses depois de ter tido a sua estreia televisiva nos canais premium na televisão e em video on demand.

