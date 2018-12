Natal mais sustentável de A a Z: S de subsídio

Uma maneira de o rentabilizar é destiná-lo à poupança e investimento. Saber investir e conhecer as regras de aplicação do dinheiro disponível exige informação e responsabilidade. Regra de ouro é procurar aplicações com rendimento superior à inflação — a previsão para 2019 é de 1,3% — ou perderá poder de compra. E avalie ainda os custos associados à subscrição de determinados produtos, como comissões de manutenção ou de resgate. Eis algumas sugestões de investimento para o curto, médio ou o longo prazo:

Depósito a prazo para aplicações até um ano — poderá não lhe render muito mas se a intenção for a de colocar dinheiro de lado para as férias do próximo ano, então esta é a solução.

Investimento a médio prazo — um carro novo "no sapatinho"? Faça um seguro de capitalização: é um produto financeiro que permite entregas regulares de pequeno montante, o que constitui uma vantagem face a outros que não possibilitam reforços.

Fundo de investimento para o futuro — serve para, por exemplo, pagar os estudos de um filho no estrangeiro. Considere constituir uma carteira de investimentos para um prazo de 10 anos.

