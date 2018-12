O CDS foi o primeiro partido a reagir, a partir da sede nacional em Lisboa, à mensagem de Natal de António Costa. Pedro Mota Soares criticou o primeiro-ministro que "fala muito, mas faz muito pouco" e repetiu que é preciso uma alternativa a esta governação e "o CDS é a única alternativa ao PS".

"Temos um primeiro-ministro que fala da demografia, do interior do país, das empresas, dos serviços públicos, mas chumbou as propostas do CDS para apoiar as famílias, para baixar os impostos no interior do país e para baixar os impostos sobre as empresas que investem", disse Pedro Mota Soares, apelidando o Governo de "campeão das cativações".

PUB

O deputado do CDS lamentou ainda que o primeiro-ministro fale "de recuperação de rendimentos", mas seja "responsável pela maior carga fiscal de sempre", tornando Portugal num país de "impostos máximos" e "serviços mínimos".

PUB

PUB

O CDS defendeu que "tem de haver uma alternativa com uma agenda diferente de recuperação da economia e de recuperação dos rendimentos, mas também dos serviços públicos".

PUB