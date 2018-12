Trump: "Ainda acreditas no Pai Natal? É que aos sete anos já é raro, não?"

Como é que Donald Trump passa a véspera de Natal? A atender chamadas de crianças que ligam para a Casa Branca para saber onde está o Pai Natal, ao lado da primeira-dama, Melania Trump. Mas apesar de estar a falar com crianças, Trump não evitou uma nova gafe.

“Feliz Natal. Como te chamas?” Do outro lado da linha está Coleman, uma criança de sete anos. “Ainda acreditas no Pai Natal?”, pergunta Trump, citado pelo repórter Kevin Diaz. Depois da reposta, Trump retorquiu: “É que aos sete anos, já é raro [acreditar no Pai Natal], não?”

Todas as crianças que ligaram para aquele número queriam falar um dos voluntários do NORAD – o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, que todos os anos cumpre a tradição de "monitorizar" os movimentos do Pai Natal, numa pequena brincadeira festiva. O NORAD prometeu que iria continuar com a tradição e localizar o Pai Natal, apesar do shutdown governamental.

Donald Trump e Melania fazem parte do grupo de 1500 pessoas – todos voluntários – que atendem chamadas de crianças, durante este dia. Para a primeira-dama, ajudar as crianças a localizar o Pai Natal está a "tornar-se numa das suas tradições preferidas”.

Ligar para o NORAD tornou-se numa tradição em 1955, por causa de um anúncio falhado da Sears, armazém retalhista. No anúncio, pedia-se às crianças que ligassem para um número, que supostamente seria o da loja Sears, para saber onde estava o Pai Natal – mas um engano num dos algarismos fez com que o número fosse o do NORAD.

Quem atendeu foi o coronel Harry Shoup, então à frente do comando. Ao longo da noite, Shoup e uma equipa do NORAD responderam a centenas de chamadas, dando informação sobre a localização provável do Pai Natal.

Actualmente, essa informação está disponível para todo o mundo na Internet.

