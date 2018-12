Polícia alemã encontra bandeira do Daesh junto a ferrovia danificada

A polícia alemã anunciou nesta terça-feira que foi encontrada uma bandeira alusiva ao grupo terrorista Daesh junto ao local de uma tentativa de sabotagem de uma linha férrea em Berlim ocorrida no domingo, e que as autoridades estão a investigar se os autores do acto teriam motivações políticas.

Ainda não é claro se a bandeira e um texto escrito em árabe encontrados junto aos caminhos-de-ferro foram deixados pelas mesmas pessoas que danificaram uma catenária.

"Várias provas foram recolhidas desde o início da investigação", declarou a polícia germânica citada pela Reuters.

Segundo a operadora ferroviária Deutsche Bahn, o incidente levou à interrupção temporária do tráfego no domingo.

A Reuters diz que não há neste momento qualquer indicação de que este incidente esteja relacionado com um caso semelhante ocorrido na Baviera em Outubro, onde indivíduos desconhecidos tentaram causar o descarrilamento de um comboio de alta velocidade.

