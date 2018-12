Novo balanço aponta pelo menos 429 mortos no tsunami na Indonésia

Pelo menos 429 pessoas morreram no tsunami que atingiu a Indonésia no sábado. O novo balanço aponta ainda para 1485 feridos e 154 desaparecidos, escreve o jornal britânico Guardian.

As buscas por sobreviventes continuam até ao final desta semana, ainda que as autoridades locais admitam que a probabilidade de encontrar alguém com vida é “diminuta”.

O tsunami ocorreu no sábado à noite, atingindo as ilhas de Java e Sumatra. Na segunda-feira, as autoridades indonésias confirmaram que a onda foi provocada pelo “colapso parcial” de um flanco do Anak Krakatau, vulcão em erupção.

O arquipélago da Indonésia está numa zona de especial actividade sísmica, mas como este tsunami não foi precedido por um tremor de terra, não houve alerta. As autoridades chegaram a confundir inicialmente o tsunami com uma maré crescente e chegaram apelaram à população que não entrasse em pânico.

O pior tsunami na Indonésia aconteceu em 26 de Dezembro de 2004 no norte de Samatra e causou cerca de 230 mil mortes numa dezena de países banhados pelo Oceano Índico, dos quais 168 mil em território indonésio.

