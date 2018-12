Carlsen quer juntar o título clássico aos das variantes mais velozes

A partir desta quarta-feira e durante os próximos cinco dias, São Petersburgo acolhe os campeonatos mundiais de xadrez nas variantes com ritmos de reflexão curtos, as semi-rápidas e as partidas relâmpago.

Magnus Carlsen, que há poucos dias renovou o título mundial na variante rainha, as partidas lentas, quer conquistar as duas coroas e é, sem dúvida, o principal favorito entre os 206 participantes. Mas terá pela frente uma forte oposição.

Nas semi-rápidas destacam-se o norte-americano Hikaru Nakamura, os jovens russos Fedoseev e Artemiev, o arménio Aronian e o azerbaijano Mamediarov. Mas para se ter uma ideia do fortíssimo elenco, o detentor do título, o veterano indiano Viswanathan Anand, é apenas o 24.º da hierarquia inicial.

Quinze rondas decidirão o vencedor, com cada jogador a dispor de 15 minutos para toda a partida, com acréscimo de 10 segundos por cada lance efectuado.

