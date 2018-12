Formalmente acusado de abuso sexual, Kevin Spacey clama inocência na voz de Frank Underwood

O actor Kevin Spacey foi formalmente acusado de abusar sexualmente de um homem de 18 anos num restaurante no estado norte-americano de Massachusetts, revelou um procurador local nesta segunda-feira. O actor será presente a tribunal no próximo dia 7 de Janeiro.

O crime terá acontecido no restaurante e bar Club Car, na ilha de Nantucket, em Julho de 2016. O caso foi denunciado publicamente em 2017 pela mãe da alegada vítima: Heather Unruh, uma antiga apresentadora de televisão.

Numa conferência de imprensa, Heather acusou Spacey de ter comprado bebidas alcoólicas ao filho de 18 anos (sendo que a idade legal para beber no Massachusets é de 21 anos), tendo depois abusado da vítima.

PUB

PUB

PUB

“Kevin Spacey comprou-lhe bebida atrás de bebida e, quando o meu filho estava muito bêbedo, Spacey avançou e abusou sexualmente dele”, disse. O actor terá, alegadamente, enfiado as mãos dentro das calças da vítima e agarrado os seus genitais. “Ele não denunciou o crime naquela altura, mas foi por vergonha e medo”, detalhou Unruh.

Também nesta segunda-feira, e assim que se ficou a conhecer a data da audiência, Spacey publicou um vídeo, onde nega ter cometido qualquer crime, com o título Deixem-me ser franco, um trocadilho com o nome da personagem que encarnou na série da Netflix House of Cards, Frank Underwood. Spacey foi afastado da série depois de terem sido conhecidas várias acusações de assédio contra o actor.

Assumindo o sotaque e os trejeitos de Underwood, e vestido com um avental estampado com motivos natalícios, o actor fala directamente com o espectador, tal como acontecia na série: “Não irei certamente pagar o preço por coisas que não fiz. Não acreditariam no pior sem provas, certo?”

“Claro que há quem acredite em tudo e estão apenas à espera que eu confesse tudo”, disse.

“Eles vão dizer que estou a ser desrespeitoso, por não jogar de acordo com as regras. Como se alguma vez tivesse jogado pelas regras de outra pessoa. Nunca joguei. E vocês adoraram”, continua. “As conclusões podem ser tão traiçoeiras. Sentem a minha falta?”, remata.

Este vídeo foi a primeira aparição pública do actor desde que foi acusado de assédio sexual pela primeira vez, em Outubro de 2017, quando o actor Anthony Rapp, actualmente a trabalhar na série Star Trek: Discovery, acusou Kevin Spacey de assédio e de o tentar seduzir quando tinha apenas 14 anos (há mais de 30 anos).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Kevin Spacey tentou pedir desculpas pelo sucedido, mas já não conseguiu escapar ao efeito catalisador do caso Harvey Weinstein e ao início do movimento #MeToo. Seguiram-se outras acusações de assédio sexual e investidas sexuais não consentidas. Muitos acusadores afirmam que eram menores de idade à data dos acontecimentos.

Hollywood está cada vez menos tolerante face ao assédio sexual e mostrou-o. Pouco depois de as primeiras acusações terem vindo a público, Kevin Spacey foi retirado do filme Todo o Dinheiro do Mundo a apenas um mês e meio da estreia, e despedido da série da Netflix, House of Cards.

Billionaire Boys Club foi o seu último filme. O drama, que conta a história de uma investigação a uma série de assassínios de pessoas relevantes que tiveram lugar num clube social com o mesmo nome, na Califórnia dos anos 1980, facturou apenas 126 dólares (cerca de 110 euros), na noite de estreia.

PUB