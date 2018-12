Serviços mínimos na urgência da Maternidade Alfredo da Costa

A Maternidade Alfredo da Costa (MAC) não tem anestesistas para assegurar o serviço normal neste Natal. Neste dia 24 e no dia 25 está apenas um anestesista escalado, por isso as urgências externas estão a ser encaminhadas para outros hospitais na área de Lisboa.

João Proença, presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), contactado pelo PÚBLICO, aponta o dedo à política de contratação de recursos humanos do Ministério da Saúde. Em causa está a recusa, por parte dos serviços do Ministério da Saúde, de aceitar a proposta da direcção clínica para o mapa de vagas do Centro Hospitalar de Lisboa Central, que integra a MAC.

PUB

Clara Soares, directora do serviço de Urgência da MAC, diz que o "défice de anestesistas" é uma situação inédita. "Há escassez de recursos humanos, nomeadamente, muito sentidos ao nível da anestesia. Obviamente não é uma situação desejável, nunca tinha acontecido desta forma, mas o que é facto é que, felizmente, no Serviço Nacional de Saúde funcionamos em rede e as grávidas podem estar tranquilas que será assegurado o atendimento e o internamento noutros hospitais", afirmou Clara Soares à RTP.

PUB

Ocorreram sete partos na MAC entre a meia-noite e as 14h desta segunda-feira, disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospitalar de Lisboa Central.

PUB

Ainda de acordo com Clara Soares, a situação não se repetirá na passagem de ano: "No final do ano temos as escalas completamente asseguradas".

"A urgência está aberta. As senhoras podem vir, serão observadas na maternidade, depois da análise da sua situação será decidido o que fazer. Se não for urgente, se não for iminente o parto, será encaminhado para outra unidade, no âmbito da rede do Serviço Nacional de Saúde", disse à Lusa fonte oficial do Centro Hospital de Lisboa Central.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No mesmo sentido, as 17 mulheres que se encontram internadas na MAC, caso entrem em trabalho de parto, serão assistidas.

João Proença faz um apelo à ministra da Saúde, uma vez que esta situação é vista como "insustentável" e "escandalosa" pelo responsável da FNAM, que garante que se nada for feito "a falta de clínicos pode alastrar a outras unidades".

As carências de pessoal levaram também o director clínico do Centro Hospital Lisboa Central, Luís Nunes, a decidir não renovar o seu mandato, que termina no dia 31 de Dezembro 2018.

PUB