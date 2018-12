Natal mais sustentável de A a Z: Z de "zero desperdício"

Comece por reaproveitar as sobras para novas especialidades culinárias. Ou coloque no frigorífico, na zona mais fria. Aguentarão alguns dias se estiverem bem cozinhadas e guardadas, no máximo, a 4º C. Se acha que não vai comer os alimentos nos próximos um a três dias, congela-as.

Comprou demasiados alimentos que acabou por não cozinhar? Verifique as datas:

A data-limite de consumo ("consumir até...") indica até quando o produto pode ser consumido em segurança. Aplica-se aos alimentos muito perecíveis, cuja comercialização fora de prazo está proibida. É o caso do peixe, carne de aves, iogurte fresco ou iogurtes.

A durabilidade mínima ("consumir de preferência antes de...") refere-se à data máxima de garantia de qualidade e aplica-se à maioria dos produtos de mercearia e congelados. A embalagem deve estar intacta e há que respeitar as instruções de conservação.

“Os olhos também comem.” Os embrulhos, laços e enfeites dos presentes são a prova deste provérbio e para cumprir o espírito de "zero desperdício" sugerimos que não rasgue o papel de embrulho. Ou utilize sacos de pano, que até são alusivos ao saco do Pai Natal.

