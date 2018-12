Morreu o médico cardiologista Ricardo Seabra Gomes

Ricardo Seabra Gomes fez a primeira angioplastia coronária em Portugal, em 1984. Fica na história por este acto médico e por ter sido uma "figura distinta" e "aquilo que deve ser um médico" diz ao PÚBLICO o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães. O cardiologista morreu esta segunda-feira, deixando uma vida dedicada à medicina.

Para os seus pares era visto como um "médico que teve uma preponderância enorme naquilo que é a qualidade da medicina em Portugal", afirma Miguel Guimarães, que lhe estava a preparar uma homenagem que devia acontecer já no próximo mês de Janeiro.

Ricardo Seabra Gomes foi coordenador nacional para as Doenças Cardiovasculares (2005-2008) e director do Departamento de Cardiologia do Hospital Santa Cruz (1984-2005).

Entre 1973 e 1978 foi investigador no National Heart Hospital e Cardiothoracic Institute, em Londres, e presidiu à Sociedade Portuguesa de Cardiologia entre 2001 e 2003.

