Morreu antigo governante e comissário das comemorações dos Descobrimentos Romero Magalhães

O antigo comissário-geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses (1999-2002) e ex-secretário de Estado da Orientação Pedagógica Joaquim Romero Magalhães morreu esta segunda-feira, em Coimbra, aos 76 anos.

O também presidente do Conselho Directivo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), durante oito anos, nas décadas de 80 e 90 do século passado, e secretário de Estado da Orientação Pedagógica em governos liderados por Mário Soares (1976-1978) morreu durante a noite na cidade onde residia, disse à agência Lusa a directora da FEUC, Teresa Pedroso de Lima.

Natural de Loulé (distrito de Faro), onde nasceu em 1942, Joaquim Romero Magalhães foi distinguido, em 12 de Dezembro deste ano, pela Universidade do Algarve, que lhe atribuiu o título de doutor honoris causa.

Memória de Coimbra

Romero Magalhães, que viveu em Loulé e Faro até aos 17 anos, licenciou-se em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em 1967, foi docente do ensino liceal e professor catedrático da FEUC, onde se doutorou.

Foi também professor convidado da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, da Universidade de São Paulo e da Universidade de Yale, e sócio correspondente estrangeiro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, de acordo com a sua biografia, na página da Universidade de Coimbra na internet.

Enquanto estudante em Coimbra, Romero Magalhães foi presidente da Associação Académica de Coimbra e do Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra, em 1964 e 1963, respectivamente.

Deputado à Assembleia Constituinte da República Portuguesa, eleito pelo PS, em 1975 e 1976, Joaquim Romero Magalhães foi autor de uma vasta obra, tendo coordenado o volume Alvorecer da modernidade, da História de Portugal dirigida por José Mattoso, e publicado obras como Vem aí a República! 1906-1910 ou O Algarve económico durante o século XVI, que lançou já em Dezembro deste ano.

Segundo um ex-colega do professor, o velório tem início às 13h00 na Capela de Nossa Senhora de Lurdes, em Coimbra, e as cerimónias académicas de homenagem ocorrem no dia 26, com início às 10h00.

