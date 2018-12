Greve praticamente não deixa "ver passar comboios" neste Natal

Esta não está a ser uma véspera de Natal fácil para quem tencionava deslocar-se de comboio, apesar de a greve só ter início oficial às 12h. A paralisação dos revisores e operadores de bilheteira está a levar à supressão de centenas de comboios um pouco por todo o país já nesta manhã de segunda-feira. Até às 11h, segundo o site suprimidos.pt, já aconteceram 158 supressões de comboios de todos os tipos de serviço.

Apesar de esta ser uma altura em que os passageiros se deslocam em viagens de longo curso e não tanto em deslocações pendulares para o trabalho ou escola, os serviços mínimos foram decretados apenas para os serviços urbanos de Lisboa e Porto.

PUB

Na manhã desta segunda-feira, a greve já levou à supressão dos comboios intercidades de Lisboa para a Guarda, Covilhã, Braga e Faro. Também o Intercidades de Guimarães para Lisboa foi suprimido, assim como o Alfa Pendular de Lisboa para o Porto e o Alfa Porto-Faro.

PUB

Na Linha do Leste, o comboio "raiano" diário para Badajoz foi também suprimido, deixando a linha sem qualquer serviço de passageiros nesta véspera de Natal. Nas linhas regionais do Algarve e Oeste também já existiram comboios que não se realizaram.

PUB

A CP disse ainda que existiram 87% dos comboios a circularem normalmente até às 8h00 desta manhã, o que na prática é dizer que dos 256 comboios previstos realizaram-se 223. No entanto a greve tem só começo agendado para as 12h.

A paralisação convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) e pela Associação Sindical das Chefias Intermédias de Exploração Ferroviária (ASCEF) contesta o "incumprimento do acordado com o Governo" que, em Setembro de 2017, prometeu "o recrutamento de 88 trabalhadores operacionais da área comercial itinerante (revisores) e para as bilheteiras da CP".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A greve prolonga-se também para o dia de Natal, prevendo a transportadora que possam ocorrer perturbações na circulação dos comboios nas primeiras horas de dia 26 de Dezembro.

Não há transportes alternativos, e a CP pede aos passageiros para recorrerem à linha de atendimento (707 210 220), aos gabinetes de apoio ao cliente e bilheteiras para mais informações.

Para além da greve, esta época de Natal conta também com a habitual supressão de horários devido à baixa procura pelos serviços.

PUB