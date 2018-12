Natal: e quando não podemos estar presentes?

A entrada do mês de Dezembro significa duas coisas: Natal e a mítica festa de passagem de ano, que consigo traz consumos excessivos, mas também recordações pesadas. Por norma, estas festas são celebradas com a nossa família. Mas e se não conseguirmos essa proeza? Continuam a ser momentos de celebração?

À medida que vamos crescendo, vamos perdendo aquele encanto para com o Natal. Vamos criando a nossa ideia de felicidade, que pode ou não ser a mesma que há uns anos. Acontece a todos. Muitos têm a possibilidade de passar o Natal com os seus entes queridos, mas e os outros? Os que não podem?

PUB

PUB

Todos os anos, milhares de pessoas não podem passar o Natal com a sua família por inúmeras razões — e uma das principais é, sem dúvida, o trabalho. Inúmeras pessoas têm de trabalhar nestes dias porque procuram lutar por um futuro melhor, dar um grande contributo à sociedade, mas também a todos os que fazem parte da sua vida.

PUB

Custa perceber que aqueles que nós mais amamos estão longe e não podem estar ao nosso lado neste momento de celebração. E não é pouco. Mesmo que não liguem ao Natal, a verdade é que esta festividade traz ao cimo uma felicidade que só o conforto do nosso lar e dos nossos mais próximos podem trazer. E só percebemos isso a partir do momento em que somos obrigados a passar o primeiro Natal longe da família. Compreendemos a essência do Natal quando não a vivemos pela primeira vez.

Mas isto não seria Natal sem felicidade. E é por isso que, mesmo longe, a presença dos nossos familiares é constante. Mesmo sabendo que não iremos marcar presença na consoada, não iremos assistir ao trinchar da posta de bacalhau nem à “roupa velha” do dia seguinte, eles sabem que a nossa ausência será para o nosso bem.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Mesmo que não liguem ao Natal, a verdade é que esta festividade traz ao cimo uma felicidade que só o conforto do nosso lar e dos nossos mais próximos podem trazer. E só percebemos isso a partir do momento em que somos obrigados a passar o primeiro Natal longe da família. Compreendemos a essência do Natal quando não a vivemos pela primeira vez."

A nossa presença será sentida, sim, mas não somos esquecidos. O amor de um familiar é das coisas mais puras que existe. E isso permite-nos sorrir mesmo estando tristes nesta época de júbilo. Eles compreendem a nossa situação e, por isso, sorriem, mesmo não vendo quem queriam. A simplicidade do afecto é sem dúvida, para mim, o porquê de estas festas serem festas.

Mais populares A carregar...

Tu que irás estar longe da tua família no Natal, não te preocupes, acontece a todos. Não será por isso que irás ser uma "ovelha negra". A tua ausência é por algo maior que tu. Mas ainda assim, de certa maneira, estarás sempre presente. E quando, finalmente, estiveres por perto, irás ter as cuecas, as meias e aquele doce de Natal já seco à tua espera. E isso, a meu ver, não é mau.

PUB