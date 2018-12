Sismo em Moçambique destrói centenas de casas

Um sismo de 5,5 graus na escala de Richter deixou centenas de casas destruídas e danificadas e dez pessoas feridas, mas sem gravidade, no sábado, em Manica, centro de Moçambique.

Um comunicado do Instituto Nacional de Minas citado pela agência Lusa diz que foram “afectadas 427 casas, das quais 108 totalmente destruídas, 100 com fissuras graves e 219 com fissuras ligeiras”.

No entanto, também citado pela Lusa, Fernando Samuel, administrador local de Mossurize, distrito que faz fronteira com o Zimbabwe (onde se registou o epicentro), descreveu que em apenas 15 segundos 606 casas de construção precária ficaram totalmente destruídas.

À Rádio France Internacional, Fernando Samuel contou como ao fazer o trabalho de campo para contabilizar os estragos no domingo se continuavam a sentir réplicas.

As autoridades locais instalaram abrigos improvisados e tendas para as pessoas que ficaram desalojadas, mas dizem precisar de mais 166 tendas.

