Israel vai ter eleições antecipadas em Abril, anunciou um porta-voz do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, que governava com a mais pequena das maiorias – 61 deputados num parlamento de 120 – desde a saída do antigo ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, e do seu partido da coligação de direita.

Desde então, esperava-se que mais tarde ou mais cedo algo precipitasse eleições antes da data prevista, Novembro de 2019.

Netanyahu foi sobrevivendo a cisões no Governo, exigências de aliados e acusações de corrupção (está a ser investigado em quatro processos) mas esta segunda-feira uma discussão sobre o serviço militar obrigatório para os judeus ultra-ortodoxos (que actualmente não têm de o cumprir) provocou a queda do Governo.

O número de ultra-ortodoxos e, mais, a sua percentagem no total da população está a aumentar e a sua não-participação no exército, essencial para o país, é cada vez mais problemática.

“Os líderes da coligação decidiram de modo unânime dissolver o parlamento e ir a eleições antecipadas em Abril”, disse o porta-voz.

Netanyahu, 69 anos, está no quarto mandato como primeiro-ministro, a que juntou entretanto o ministério da Defesa (desde a saída de Lieberman), o ministério da Imigração, o dos Negócios Estrangeiros (dois cargos para os quais se esperava uma nomeação em breve, dizia a semana passada o Jerusalem Post) e o ministério da Saúde (que é de facto controlado pelo vice-ministro da Saúde, acrescenta o jornal).

Governou Israel entre 1996 e 1999, para voltar em 2009. O actual Governo está no poder desde Maio de 2015.

