Jovens que pediram ajuda para sair da Serra da Arrábida já foram encontrados

Eram 10h47 de domingo quando a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) recebeu o alerta de que um grupo de quatro jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 20 anos, estava com dificuldades em sair do local onde tinham pernoitado, na Serra da Arrábida, na zona de Azeitão. Já foram encontrados.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal terão sido os próprios, que se apresentaram como um grupo de escuteiros, a fazer o pedido de ajuda. "Não estiveram desaparecidos", mas "não são da zona e de manhã não estavam a conseguir sair".

Um dos jovens terá um problema crónico de saúde, o que terá dificultado a deslocação do grupo. "Estiveram em contacto com o INEM para fazer a avaliação do estado de saúde e para poderem regressar por uma rota segura."

Uma vez que estavam no interior da serra o regresso à estrada teve de ser feito a pé.

Segundo o site da ANPC, estiveram no local 13 operacionais e quatro meios terrestres.

