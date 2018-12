Viva o skip intro

Netflix tem um pormenor irresistível: é a opção “skip intro”. Cada vez que começa o genérico de um novo episódio clica-se no skip intro e o filme avança para onde o genérico está a acabar e o episódio está a começar.

Depois de um ano desta mordomia fica-se intolerante para com os genéricos de outros canais e de outras procedências. Como se atrevem a impingir-nos este interminável genérico cada vez que mudamos de episódio?

Não sabem que agora as pessoas vêem os episódios todos seguidos? Nos tempos da outra senhora é que se via um episódio por semana e o genérico servia para nos refrescar a memória e abrir o apetite.

Mas quem é que aguenta mesmo um genérico outrora empolgante como o do Game of Thrones? Onde está o abençoado skip intro? Não há skip intro. Então já não quero ver. Os genéricos são propaganda. São pancadinhas nas costas de toda a vasta equipa que trabalhou para que este episódio chegasse no melhor estado aos nossos olhos.

Mas porque é que o skip intro se há-de limitar às séries? Um dia estava uma pessoa, já um pouco com os copos, a apresentar-me uma pessoa que eu já conhecia, e dei comigo a murmurar: “Skipa lá o intro se não te importas.”

Quando me desejam um bom Natal com aquela voz cansada de quem já vai no centésimo voto natalício do dia tenho dó e quero poupá-lo mas ainda não há um skip intro para a conversação de chacha.

A própria vida humana ganharia em ter a opção skip intro. Para os seis primeiros meses de vida, por exemplo, para não ir mais longe. Ou a puberdade. Ou a morte.

