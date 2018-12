"Pessoa idosa"

Dado todos os anos a esperança de vida ir aumentando, é incompreensível e inaceitável considerar uma pessoa “idosa” a partir dos 65 anos no mesmo patamar de outra com 80 ou 90 anos, mesmo com saúde, mas naturalmente condicionada pela idade. Esta crítica vem a propósito do Decreto-Lei 58/2016 de 29 de Agosto que no seu art. 3.º diz “Dever de prestar atendimento prioritário”, alínea b): “Pessoa idosa, a que tenha idade igual ou superior a 65 anos e apresente evidente alteração ou limitação das funções físicas ou mentais”. Caricatamente esta definição fica ao critério do funcionário/a das Finanças. Comparar uma pessoa com 65 anos com outra de 80 ou 90 anos, é o mesmo que comparar um ovo com um espeto. Este é mais um pequeno pormenor da vida diária onde a pessoa humana é ignorada.

Entretanto, na Assembleia da República os deputados vão perdendo horas a discutir se o cão é um animal (irracional) ou uma coisa. O exemplo da avaliação da idade pelo funcionário das (finanças) é verdadeira. Já se passou comigo numa repartição das Finanças, e não sou propriamente um “jovem”.

Carlos Leal, Lisboa

Cuidados pós-parto

Os problemas de saúde pós-parto que afectam as mães têm vindo a crescer de forma significativa, embora ainda não existam estatísticas detalhadas sobre o fenómeno. Mesmo assim, a OCDE estima que cerca de 15% das mulheres sofrem de doenças pós-parto que se encontram associadas à depressão, ao sangramento do músculo pélvico e de outras lesões semelhantes, que acabam, muitas das vezes, por não ser reportadas devidamente aos responsáveis de saúde.

O próprio sistema de saúde público também não demonstra estar preparado para responder a problemas pós-parto, sobretudo aqueles que estão associados à depressão, e não disponibiliza informação e meios suficientes para apoiar as futuras mães. Do ponto de vista físico, mais de 50% das mulheres não dispõe de conhecimentos sobre os problemas físicos que resultam do parto e quais os melhores métodos para os resolver.

Um punhado de países já está a desenvolver programas pioneiros. A Holanda providencia um enfermeiro/a que visita todas as mulheres diariamente, durante os 8 dias a seguir ao parto. Este enfermeiro/a verifica a saúde da paciente e dá conselhos sobre as compras e a alimentação mais adequada. Em França, são providenciadas, pelo menos, 10 sessões de reabilitação e no Japão é feito um inquérito para identificar potenciais pacientes de risco. Em Portugal, seria interessante desenvolver serviços semelhantes de apoio, enquadrando-os num programa de incentivo à natalidade. A prazo, um investimento deste género traria benefícios sustentáveis para a sociedade.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

