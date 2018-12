Trump nomeia novo secretário da Defesa interino

O Presidente norte-americano Donald Trump nomeou neste domingo Patrick Shanahan, até aqui vice-secretário da Defesa, para o lugar ocupado por Jim Mattis, que apresentou a sua demissão em protesto contra a decisão de retirar as tropas norte-americanas da Síria e em desagrado pela degradação das relações de Washington com os seus aliados.

Shanahan entrará em funções, a título interino, já a 1 de Janeiro, dois meses antes da data anunciada por Mattis para a sua saída do Pentágono.

Este domingo, o New York Times já noticiava que Trump se preparava para substituir Mattis dois meses antes do esperado. O chefe de Estado norte-americano estaria desagradado com a cobertura noticiosa da saída do seu secretário da Defesa, que na sua carta de demissão criticava directamente Trump por alienar os aliados históricos dos EUA e por não fazer frente a regimes de tendência autoritária como a Rússia e a China.

"Uma certeza central que eu sempre acreditei ter é a de que a nossa força como nação está inextricavelmente ligada ao nosso único e abrangente sistema de alianças e parcerias. Apesar de os EUA continuarem a ser a nação indispensável no mundo livre, não podemos proteger os nossos interesses nem cumprir o nosso papel com eficácia sem mantermos alianças fortes e sem mostrarmos respeito por esses aliados", escreveu o secretário da Defesa cessante.

“Por acreditar que tem o direito de ter um secretário da Defesa cuja visão do mundo esteja mais alinhada com a sua neste e noutros assuntos, creio ser correcto apresentar a minha demissão”, escreveu a Trump.

Shanahan, um antigo alto quadro da Boeing, sucede a Mattis a título provisório, enquanto Trump procura um novo nome para a Defesa.

