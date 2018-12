Indonésia, a má sina de estar no Anel de Fogo do Pacífico

A Indonésia está no Anel de Fogo de Pacífico, uma área em forma de ferradura de cerca de 40 mil km de grande actividade geológica na bacia deste oceano, onde há uma sucessão quase contínua de fossas oceânicas, arcos vulcânicos e movimentos de placas tectónicas, que dão origem a sismos e vulcões e por vezes tsunamis. Cerca de 90% de todos os sismos e 81% dos grandes terramotos acontecem ao longo deste Anel e 23 dos 25 maiores vulcões do mundo encontram-se aqui.

Não é de estranhar, por isso, que a Indonésia, um país-arquipélago com mais de 13 mil ilhas, muitas delas sem nome, com alguns dos vulcões mais activos do Anel de Fogo do Pacífico e palco de importante actividade tectónica, seja martirizada por frequentes catástrofes naturais de origem geológica.

Aqui fica uma lista dos mais recentes.

