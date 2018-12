Governo português sem conhecimento de vítimas do tsunami na Indonésia

O Governo português desconhece, para já, qualquer incidente com cidadãos portugueses na Indonésia, na sequência do tsunami, mas continuará a acompanhar a situação, disse o secretário de Estado das Comunidades.

As primeiras informações recolhidas não apontaram para a existência de vítimas portuguesas, mas segundo José Luís Carneiro, é ainda "muito prematuro poder falar de forma definitiva".

As autoridades portuguesas estão em contacto com Jacarta e com a União Europeia, tendo recebido as primeiras informações a meio da noite.

"Esta manhã contactámos também a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), que também não tinha recebido qualquer pedido de ajuda de cidadãos portugueses", avançou José Luís Carneiro, ao final da manhã.

O Governo português vai continuar a acompanhar a situação, referiu.

Na secção consular da embaixada portuguesa em Jacarta estão inscritos cerca de 200 portugueses, todos na capital ou nas imediações. Não há registo de portugueses nas zonas acidentadas.

"No entanto, as pessoas viajam. Os que estão inscritos normalmente são uma pequena parte", sublinhou.

A União Europeia (UE) manifestou condolências à Indonésia e ofereceu apoio nas tarefas de resgate, depois do tsunami de sábado, que causou pelo menos 222 mortos, 843 feridos e 28 desaparecidos.

