Banda de rock indonésia atingida por tsunami durante concerto na praia

Uma conhecida banda de rock indonésia actuava numa tenda junto à praia de Tanjung Lesung, em Java, quando foi surpreendida pela torrente de água que invadiu o espaço, destruindo o palco, provocada pelo tsunami que atingiu várias zonas costeiras no Estreito de Sunda. De acordo com o Guardian, membros da banda e do público foram arrastados pela água. O grupo publicou um comunicado em que confirma que o baixista e um membro da equipa morreram. Quatro elementos da banda continuam desaparecidos.

Morreram pelo menos 222 pessoas no tsunami e 843 ficaram feridas. Há registo, até ao momento, de 28 desaparecidos. Ao que tudo indica o tsunami deverá ter sido desencadeado por uma maré anormal associada a um deslizamento submarino causado pela erupção do vulcão Anak Krakatoa.

O último balanço feito pela Agência Nacional de Gestão de Desastres avança que não há vítimas estrangeiras entre os mortos. Autoridade alertam para risco de novo tsunami.

