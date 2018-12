Metro de Lisboa reduz circulação na noite de 24 para 25 de Dezembro

A circulação no Metro de Lisboa sofrerá alterações no Natal, nomeadamente na noite de 24 de Dezembro e na manhã de 25, foi avançado à Lusa, na passada sexta-feira.

Na noite de 24 de Dezembro, a circulação de comboios será feita apenas até às 22h, sendo depois retomada às 8h do dia 25, dada a "redução significativa da procura de serviço público de transporte" nessa noite, refere a nota.

No caso da Carris, e de acordo com informações prestadas pela empresa de transporte público, "na época do Natal não é habitual acontecer reforço de serviço", pelo que a circulação dos autocarros ocorrerá normalmente durante este período.

