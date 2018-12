Sevilha salva empate em casa do Leganés

O Sevilha voltou a ficar mais longe dos primeiros lugares na liga espanhola, depois de ter empatado (1-1) neste domingo em casa do Leganés, em jogo da 17.ª jornada, o terceiro empate nas últimas quatro rondas.

Com mais este empate, a formação andaluza baixou para o terceiro lugar, com 32 pontos, deixando o Atlético Madrid (34) sozinho no segundo posto, para além de ficar mais longe do líder Barcelona (37) – no sábado, os “colchoneros” derrotaram o Espanyol e os catalães bateram o Celta de Vigo.

Este empate acabou por ser um mal menor para o Sevilha que esteve a perder praticamente desde o início, com Mikel Vesga a marcar para o Leganés logo aos 5’.

Os andaluzes, com Daniel Carriço e André Silva de início, ainda sofreram mais uma contrariedade, com a expulsão de Franco Vasquez durante o intervalo, talvez por palavras dirigidas ao árbitro Hernández Hernández.

Já em tempo de compensação, o Sevilha conseguiu o empate, por Ben-Yedder, após um passe de Roque Mesa.

