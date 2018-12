Piccini dá a vitória ao Valência aos 90+4'

O defesa italiano Cristiano Piccini marcou o golo da vitória por 2-1 do Valência na recepção ao Huesca, aos 90+4' do jogo da 17.ª jornada da Liga espanhola de futebol.

Parejo tinha dado vantagem à formação comandada por Marcelino Toral, aos 25 minutos, o colombiano Juan Hernández empatou para o lanterna-vermelha, aos 72', na conversão de uma grande penalidade, até o antigo jogador do Sporting resolver o encontro.

Nos instantes finais da partida, após um lançamento lateral da esquerda e de um passe do ex-benfiquista Rodrigo, Piccini rematou, de pé esquerdo, na zona central, para assegurar o triunfo do Valência, que subiu ao oitavo lugar, com os mesmos 22 pontos de Girona e Levante, que visita ainda o Rayo Vallecano.

O Huesca, que não vence desde a primeira jornada, prossegue no 20.º e último lugar, com oito pontos, metade dos que soma o Athletic Bilbau, 17.º e primeira equipa acima da zona de despromoção.

