Marco Silva goleado pelo Tottenham

Está a ser um mês de Dezembro terrível para o Everton. A formação orientada de Marco Silva prolongou neste domingo para cinco a sua série de jogos sem vencer com uma derrota por 2-6 às mãos do Tottenham. Em Goodison Park, os "azuis" de Liverpool até começaram a ganhar, mas não aguentaram a fúria goleadora do seu visitante londrino e acabaram a derrota mais pesada da época.

Theo Walcott colocou o Everton em vantagem aos 21', mas os homens de Pochettino deram rapidamente a volta, com golos de Son (27'), Alli (35') e Kane (42'). A segunda parte foi mais do mesmo, com Eriksen (48'), Son (61') e Kane (74') a marcarem para o Tottenham. Sygurdsson marcou o único golo do Everton na segunda parte aos 51'.

Esta goleada deixou o Tottenham mais perto do Manchester City, derrotado pelo Crystal Palace no sábado. Os "spurs" passaram a somar 42 pontos, menos dois que o campeão e menos seis que o líder Liverpool. Já o Everton, que leva três derrotas e dois empates na Premier League em Dezembro, passou para 11.º, com 24 pontos, em igualdade pontual com o West Ham, e um ponto atrás do Wolverhampton de Nuno Espírito Santo e do Leicester City.

