Leixões despede treinador após derrota no Mar

Filipe Gouveia deixou este domingo o cargo de treinador do Leixões, da II Liga, após a derrota frente ao Cova da Piedade, por 1-2, anunciou o presidente da SAD, Paulo Lopo, em conferência de imprensa.

Após o terceiro desaire consecutivo na competição e uma forte contestação nas bancadas, o líder da SAD foi à sala de imprensa do Estádio do Mar anunciar ter conversado com o treinador.

"Tentei de todas as formas que houvesse estabilidade na equipa e também na equipa técnica, mas os resultados têm estado muito aquém do esperado", disse o responsável da SAD, antes de dar conta de "uma conversa com o treinador logo após o final do jogo" em que comunicou a decisão a Filipe Gouveia.

Paulo Lopo assegurou ainda "não ter opções" para suceder no cargo a Filipe Gouveia.

Antes, na análise à partida, Filipe Gouveia afirmara "que não seria um problema, mas sim a solução" para o Leixões que, fruto da derrota, caiu para o 13.º lugar, com 15 pontos, três acima da linha de despromoção.

"Gostaria de poder continuar, mas se não for possível, iremos conversar e chegar a um acordo", acrescentou o técnico que deixa Matosinhos com quatro vitórias, três empates e seis derrotas, depois de ter apurado a equipa para os quartos-de-final da Taça de Portugal.

