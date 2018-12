“Keizerball” contra Luís Castro em Guimarães

“Keizerball” é aquilo que os sportinguistas estão a chamar ao futebol praticado pelo Sporting desde que Marcel Keizer entrou em funções. Já são sete vitórias em outros tantos jogos, e uma vocação ofensiva inquestionável, com 30 golos marcados. Hoje (20h, SPTV1), em jogo a contar para a 13.ª jornada da I Liga, o “leão” mais goleador dos últimos tempos visita o D. Afonso Henriques para defrontar um V. Guimarães que, conduzido pela experiente mão de Luís Castro, também está num grande momento, invencível há quase três meses.

Serão duas equipas em bons momentos a testarem-se uma à outra. De um lado estará um Sporting com o melhor ataque do campeonato (estatuto conquistado com os 12 golos que marcou nas três jornadas com Keizer) e que vai querer, no mínimo, manter-se no segundo lugar e perto da liderança. Do outro, estará um Vitória que quer continuar perto dos lugares europeus e prolongar a série de oito jogos consecutivos no campeonato sem perder.

PUB

“Não há nenhuma equipa perturbada por um rasto de incapacidade nos últimos jogos, sendo assim, sabemos o que nos espera e o Sporting também sabe”, considera Luís Castro, que já venceu esta época em casa o FC Porto, por 2-3. Do lado “leonino”, Keizer garante que o Sporting não vai mudar a sua vocação ofensiva na visita a Guimarães: “Vamos defrontar um grande adversário. Marcar golos é ocupar bem os espaços e aproveitar as ocasiões. Não é normal marcar tantos golos. Aqui, há boa organização nas equipas e, por isso, ficamos ainda mais orgulhosos.”

PUB

PUB