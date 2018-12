Um jogo entre candidatos com direito ao pódio

Dê por onde der, seja qual for o resultado, um deles vai estar no pódio do campeonato quando terminar a 14.ª jornada. Resta saber qual dos clubes e em que posição estará, porque em função dos resultados de FC Porto e Sporting o salto pode ser maior ou mais curto. Benfica e Sp. Braga, candidatos ao título, defrontam-se no jogo de maior chamariz da ronda pré-Natal separados por um ponto apenas.

No Estádio da Luz, vai estar um Benfica “em retoma”, nas palavras de Rui Vitória, e um Sp. Braga fiel a si mesmo, de acordo com Abel Ferreira. O técnico dos “encarnados” insiste na ideia de que o prioritário é ganhar, independentemente da performance, mas acredita em melhorias.

PUB

“Importa ganhar e somar três pontos. O Sp. Braga é uma boa equipa, está a fazer um excelente campeonato, é um adversário difícil, mas que também sabe que do outro lado vai estar uma equipa pronta para ganhar, com melhor ou pior exibição, embora o propósito seja sempre jogar bem e ganhar. A qualidade está cá e com o tempo vai revelar-se”, sublinha Rui Vitória.

PUB

Depois de seis vitórias consecutivas, o treinador das “águias” reconheceu que foi dada primazia aos resultados, de forma a garantir a permanência em todas as frentes. “Nesta fase de retoma era fundamental ganhar e poder continuar a disputar todas as competições. Claro que, do ponto de vista da qualidade, podemos melhorar, mas, na verdade, não há equipas com o mesmo nível exibicional toda a época.”

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o adversário desta tarde uma posição acima na tabela, o objectivo é a ultrapassagem imediata a uma equipa que tem mostrado a consistência de um sério candidato ao título. “Temos de estar fortes para bater um Sp. Braga forte. É um adversário que está no topo da tabela, tem qualidade e quer ficar nos lugares de cima. Mas é uma equipa que também tem lacunas e que sabemos quais são”, frisou.

Abel Ferreira lembra que o Benfica não sofre golos há seis jogos, mas exibe a confiança de quem recebe garantias do plantel todos os dias. “Ainda não disse aos jogadores quem joga, mas todos eles sabem o que têm de fazer. Encaramos este jogo com confiança e a certeza do que temos de fazer em campo. O Sp. Braga controla o seu processo e as suas tarefas. Gostamos de a cada dia melhorar”, assinala o treinador.

Para pontuarem na Luz para o campeonato, algo que já não acontece desde 2012, os minhotos — que na frente deverão utilizar Dyego Sousa, o melhor marcador da prova — contam com o regresso do médio Claudemir aos convocados, mas não poderão utilizar o central Raúl Silva, castigado.

PUB