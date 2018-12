FC Porto conta com o Rio Ave de sempre, agora sem José Gomes

É já sem José Gomes no banco que o Rio Ave vai tentar bater o pé ao FC Porto e travar o longo ciclo de vitórias dos “dragões” nesta temporada. Na sequência da pesada eliminação da Taça de Portugal a meio da semana, a direcção do clube vila-condense anunciou a saída do treinador, mas Sérgio Conceição não acredita em mudanças. “O treinador estar ou não, não vai fazer diferença. Os princípios estão lá”, avaliou o técnico do líder do campeonato.

As palavras de Conceição foram proferidas antes do comunicado oficial do Rio Ave, mas mantêm toda a validade. “Se não for o José Gomes a orientar, a equipa sabe o que fazer. Tem uma forma de actuar que, com certeza, não vai mudar aqui no Dragão. Nos últimos anos, [o Rio Ave] tem feito coisas muito interessantes. Tem lançado alguns bons treinadores e jogadores”, analisou.

Na conferência de imprensa dos vila-condenses, foi o até agora adjunto Augusto Gama quem deu a cara, para corroborar a visão do técnico adversário. “O Rio Ave tem uma identidade própria e não vai fugir dela por ser como o FC Porto. Temos sempre algumas cautelas em relação aos pontos fortes do nosso adversário e vamos tentar corrigir alguns erros”.

Apesar de um ciclo recente menos positivo, José Gomes deixou o Rio Ave no sexto lugar, depois de ter protagonizado o melhor arranque na história do clube, somando 17 pontos nas primeiras oito jornadas. Agora, é tempo de virar a página. “Os dois clubes chegaram a acordo para que José Gomes pudesse rumar a Inglaterra, tendo o técnico posteriormente acordado com o Reading [clube que luta pela manutenção no segundo escalão britânico] os pressupostos contratuais”, informou a direcção vila-condense, em comunicado.

Esta tarde (15h), o Rio Ave sabe que não terá de preocupar-se com Otávio, porque Sérgio Conceição confirmou ontem a baixa do brasileiro por lesão. Em aberto, continua a utilização de Danilo, que também saiu com queixas físicas do embate com o Moreirense,a meio da semana.

Do lado contrário, a maior baixa é Galeno, emprestado pelo FC Porto e impedido pelos regulamentos de jogar, mas ao brasileiro deverá juntar-se Borevkovic, central croata que dificilmente recuperará de uma lesão muscular na coxa.

