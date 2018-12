Casa de Thiago Silva em Paris assaltada durante o jogo do PSG

A residência do futebolista brasileiro Thiago Silva, do Paris Saint-Germain, na capital francesa foi assaltada no sábado à noite, confirmou hoje fonte policial ao jornal L'Équipe.

O assalto ocorreu durante o encontro entre o Paris Saint-Germain e o Nantes, da 19.ª jornada da liga francesa, que os campeões gauleses venceram por 1-0.

A polícia não divulgou o valor dos prejuízos causados pelo assalto, que está a ser investigado pela brigada de repressão ao banditismo.

