Benfica soterra "guerreiros" do Minho com avalanche de golos na Luz

O Benfica somou este domingo, na recepção ao Sp. Braga, a sétima vitória consecutiva (quarta para a I Liga), impondo-se por concludentes 6-2, suplantando na classificação a equipa minhota, que gentilmente cedeu o pódio à "águia" - provisoriamente na vice-liderança - repondo a diferença de quatro pontos para o líder FC Porto, com 14 jornadas decorridas.

Pizzi (19'), Jardel (39'), Grimaldo (48'), Dyego Souza (51'), Jonas (54'), Cervi (63'), André Almeida (67') e João Novais (73') marcaram os golos de uma tarde gorda, a fazer esquecer todas as amarguras.

Depois de uma exibição pálida na Taça de Portugal, a que acabou por corresponder uma vitória insípida, frente ao Montalegre, o Benfica surgiu autoritário, a reinventar-se no duelo com um dos mais temíveis adversários do campeonato que, pura e simplesmente, arrasou, triturando os guerreiros numa segunda parte diabólica, apesar da pequena mancha deixada por Dyego Souza e João Novais na folha limpa dos encarnados.

Para tanto, ao treinador do Benfica bastou recuperar a fórmula habitual, apresentando tão-só um "onze" mais fresco, com o objectivo simples de alargar a sequência de vitórias acumuladas depois do pesadelo de Munique e, assim, recuperar um lugar no pódio. E fê-lo até com uma naturalidade pouco habitual, aproveitando todos os equívocos e inseguranças do Sp. Braga.

Abel Ferreira fez uma alteração por sector, relativamente aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, devolvendo a baliza a Tiago Sá e o meio-campo a Claudemir, por troca com Marafona e João Palhinha, substituindo o castigado Raúl Silva por Pablo, reservando uma surpresa no ataque, onde surgiu Paulinho no lugar de Wilson Eduardo.

Apesar da entrada personalizada, o Sp. Braga foi rapidamente encostado às cordas. Pizzi descobriu a fórmula do golo, num bom lance individual e Jardel voltou a marcar na sequência de um canto, golo confirmado pelo VAR e em que Tiago Sá fica mal na fotografia. Pelos minhotos, registo para um remate de Fransérgio, à barra, um disparo de Dyego e uma defesa de Vlachodimos a desvio de Ricardo Horta.

A segunda parte não podia ter começado melhor para o Benfica, que aproveitou um azar de Goiano para aumentar a vantagem. De pronto, Dyego Souza ainda beliscou uma "águia" cada vez mais imperial, acabando com a série de seis jogos sem sofrer golos dos benfiquistas. A avalanche de golos parecia incontornável, com Jonas a corrigir o falhanço da primeira parte e André Almeida a carimbar a goleada com um remate indefensável. O Benfica ainda permitiu que o Sp. Braga se refizesse, com João Novais a tentar diluir uma pintura demasiado realista e dura para um candidato a candidato.

